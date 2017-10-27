В Брянской области ищут водителя, не пропустившего трех школьников

Брянская полиция разыскивает водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

В распоряжении областного ГИБДД оказалась видеозапись, на которой видно, как в Красном Роге Почепского района водитель «Лады Приоры» не пропустил на переходе трех школьников.

Сейчас с видеозаписью работают сотрудники полиции.

Устанавливается автомобиль и его владелец. По фактам, запечатленным на видеозаписи, проводится проверка, сообщили в ГИБДД.