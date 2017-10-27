В Брянской области ищут водителя, не пропустившего трех школьников
Брянская полиция разыскивает водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения.
В распоряжении областного ГИБДД оказалась видеозапись, на которой видно, как в Красном Роге Почепского района водитель «Лады Приоры» не пропустил на переходе трех школьников.
Сейчас с видеозаписью работают сотрудники полиции.
Устанавливается автомобиль и его владелец. По фактам, запечатленным на видеозаписи, проводится проверка, сообщили в ГИБДД.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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