Два пригородных поезда Брянск – Комаричи временно отменили

В Брянской области временно отменили два пригородных поезда.

Как сообщили в компании «Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.

1 и 2 ноября, с 7 по 10 ноября и с 13 по 17 ноября работы будут вестись на однопутном перегоне Пост 445 км – Брасово.

В эти дни пригородные поезда № 6683 (отправление из Брянска в 8.24) и № 6684 (отправление из Комаричей в 11.02) курсировать не будут.