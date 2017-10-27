Два пригородных поезда Брянск – Комаричи временно отменили
В Брянской области временно отменили два пригородных поезда.
Как сообщили в компании «Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.
1 и 2 ноября, с 7 по 10 ноября и с 13 по 17 ноября работы будут вестись на однопутном перегоне Пост 445 км – Брасово.
В эти дни пригородные поезда № 6683 (отправление из Брянска в 8.24) и № 6684 (отправление из Комаричей в 11.02) курсировать не будут.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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