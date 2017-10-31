В выходные изменят расписание брянских пригородных поездов

Из-за празднования Дня народного единства в Брянской области изменится расписание нескольких пригородных поездов.

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 4 и 5 ноября пригородные поезда будут курсировать по расписанию субботы, 6 ноября – воскресенья.

Так, пригородный поезд № 6903 Рославль – Брянск будет следовать 5 ноября, но выведен из расписания 6 ноября, пригородный поезд №6904 Брянск – Рославль будет курсировать 5 и 6 ноября.

5 и 6 ноября на участке Жуковка – Сещинская из расписания выведены пригородные поезда № 6602 и № 6601.

На орловском направлении пригородные поезда № 6705 и № 6706 между Брянском и Орлом будут курсировать 5 и 6 ноября.

Пригородный поезд № 6902 Новозыбков – Унеча совершит рейс 6 ноября, но не будет курсировать 5 ноября.

На участке Унеча – Новозыбков пригородный поезд № 6909 будет перевозить пассажиров 5 и 6 ноября.