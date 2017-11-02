«Пресс-служба, хватит обещаний»: брянцы завалили мэрию претензиями

Решив «выйти в народ», сотрудники пресс-службы мэрии Брянска быстро выдохлись.

«Открытие двора после ремонта на улице Луначарского, дом 10. А где же детская площадка, на которую собирались средства с жильцов дома? Ее попросту нет! А где же деньги?» – поинтересовалась 1 ноября в одной из популярных групп в соцсетях жительница 10-го дома.

Обычно такие вопросы являются скорее риторическими, однако на этот раз пресс-служба мэрии удостоила автора ответом.

«Площадку подрядчик установит в ближайшие дни», – заверили сотрудники горадминистрации.

После такой откровенности брянцы завалили мэрию вопросами и претензиями по самым злободневным темам, в том числе насчет ремонта дворов. Процитируем ряд сообщений:

– Пресс-служба Брянской городской администрации, что значит в ближайшие дни? Конкретную дату, пожалуйста. Как деньги собирать, так до конкретного числа. И заявки подавать.

– Пресс-служба Брянской городской администрации, это хорошо, что вы такие активные. Есть пару вопросов: что там с мини-парком на мясокомбинате? За «Артхоллом». Почему также на мясокомбинате начали отопительный сезон только 8-го числа? Что с освещением пешеходной зоны проспекта Московского и ее благоустройством? Какие меры были предприняты?

– Пресс-служба, на улице XXII Съезда КПСС, дом 39, тоже прошел праздник двора 27 октября. У нас сделали даже площадку для баскетбола/волейбола из специального покрытия. Только забыли, что нужно установить кольца, ворота или крепления для сетки. От качелей стоят только основы, а заявленных в плане заборчиков нет вовсе. Детская площадка и парковка автомобилей по-прежнему одно целое. Также возникает вопрос, а будет ли все это доделано?

– Пресс-служба Брянской городской администрации, за любую просрочку берете с людей пени и штрафы. А тут в ближайшие дни...

– Пресс-служба, где разметка на дорогах термопластиком? Обещанную машинку не купили ведь.

– Пресс-служба, хватит обещаний, делами заниматься надо!!!!!

Представители пресс-службы диалог с горожанами продолжать не стали.

«Ну что, разговор закончился», «Краткость – сестра таланта... Вы, первые лица моего любимого города, реально считаете, что мы идиоты??? Вы реально думаете, что мы должны в ладоши хлопать от увиденного? Вы своих детей пустите играть на эту площадку? Милости просим... Слов нет. Вы не уважаете своих жителей, вы не любите свой город, вы занимаетесь не своим делом», – заключили брянцы.