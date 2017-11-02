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В Карачеве продавщица потопталась по холодильнику с продуктами

Опубликовано Сегодня, 14:20

Жительница Карачева возмущена поведением продавщицы магазина.

«Вот такая картина наблюдалась сегодня в магазине «Магнит» («Дружба»). Продавец залезла в грязных говнодавах прямо на холодильник с замороженными полуфабрикатами. Дела у нее, видишь ли, были на верхних полках. По сегодняшней погоде трудно оставаться после улицы с чистой подошвой, покупатели, естественно, оставляют грязные следы. Походила она по залу, вот тебе и чистые тапки! Травят просрочкой, теперь еще и грязищу кушайте!!! Совести нет, ее снимают, а она стоит, смеется! Обнаглели совсем!» – жалуется в соцсетях девушка.

Покупательница рассказала, что намерена пожаловаться в контролирующие органы.

Жители Карачева отмечают, что попавшая в кадр женщина не просто продавец, а заведующая магазином. «Магаззино» на них нет!» – пишут они.

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