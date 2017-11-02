«Городской сумасшедший» и «сволочь»: в Брянске поспорили Сергеенко и Коломейцев

Предприниматель Александр Коломейцев и сотрудница телеканала «Брянская губерния» Мария Сергеенко устроили дебаты о незаконном потреблении теплоэнергии.

Сергеенко с оператором и представителем ГУП «Брянсккоммунэнерго» приехали на Набережную, 10, чтобы снять сюжет о «злодеяниях» Коломейцева – бездоговорном потреблении тепла в здании, которое он, вопреки разрешению, использует в качестве места отдыха.

Коломейцев выложил в Сеть видеозапись беседы с тележурналисткой, в прошлом помощницей губернатора Александра Богомаза.

Стороны так и не смогли найти общий язык, беседа переросла в перепалку. Сергеенко назвала Коломейцева «жуликом» и «городским сумасшедшим».

«А вы сволочь городская!.. – обиделся бизнесмен. – Второй Антошин в юбке!.. Такие негодяи, как вы, работают на телевидении».

«Вы воруете тепло, и «Брянсккоммунэнерго» недоплачивает своим сотрудникам… Это ваша нормальная практика, вы все строите незаконно, потом вы все вводите…» – настаивала Сергеенко.

«Девушка, вы в этой жизни хоть что-нибудь сделали? Вы сколько детей родили?» – поинтересовался Коломейцев. Та обсуждать с ним личную жизнь отказалась.

«С этой фигуристой девушкой мы поговорили», – заключил Коломейцев.

Сам он утверждает, что травля началась «после выхода фильма-расследования об успехах Брянской области в сельском хозяйстве».