В Сельцо открыли Центр духовной культуры и нравственности
В Сельцо торжественно открыли Центр духовной культуры и нравственности под названием «Если тебе случиться сделать что-либо хорошее – сделай».
Центр начал работу на базе школы № 5, сообщили в Брянской епархии. Его открытие было приурочено ко дню празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.
По словам директора школы Натальи Горбачевой, работа Центра включает пять направлений: творческое объединение краеведения; творческое объединение ИЗО и декоративно-прикладного искусства «Вдохновение»; клуб «Добродел»; творческое объединение «Доброе слово» и творческое объединение интеллектуалов «Мы за ЗОЖ».
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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