Житель Стародуба угостил оперативника на задании марихуаной
Житель Стародуба отправится в колонию из-за угощения правоохранителя наркотиком.
Как сообщили в Стародубском районном суде, мужчина безвозмездно передал стражу порядка, участвовавшему в проведении оперативно-розыскного мероприятия, 3,2 грамма марихуаны.
Районный суд приговорил жителя Стародуба к четырем годам исправительной колонии общего режима, однако тот подал апелляцию.
Брянский областной суд оставил приговор без изменения.
Новости регионов
04 Ноября, 2017
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