«Если для вас диградация – это достойно»: «Кристи» Коломейцева – о соцполитике в России

Дочь «оппозиционного» брянского бизнесмена Александра Коломейцева Кристина высказалась о несовершенстве социальной политики в Российской Федерации.

Несостоявшаяся «Мисс Брянск – 2017», как смогла, проанализировала ситуацию в Англии и России и на своей странице в Instagram «пригвоздила» российских и брянских чиновников.

«Увы во что превращают чиновники наши области, деревни, села, города ...... я говорю именно сейчас про свою Брянскую область ...... где я выросла и где живет вся моя семья , увы город уничтожается и вымирает .... это грустно , но это так, – заключает «Кристи», как она себя называет, Коломейцева (орфография и пунктуация автора. – Ред.), – когда мы смотрим ТВ 📺 и слышим, как чиновники орут , что они прямо подняли с колен Брянскую область 🤔🤔🤔, то создаётся следующий вопрос 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️👉если это поднятая с колен область 🤷‍♀️, то как она выглядела бы не поднятой с колен».

«Вы путаете социальную политику России... тут претензии не конкретно к брянским чиновникам, а к политике гос-ва. Москва не 💩 так как это отдельная «страна». А Брянск в своем сегменте выглядит достойно, по крайней мере наблюдается тенденция роста», – возразила ей одна из подписчиц.

«Достойно 😂😂😂? Вы о чем вообще дама? Если для вас диградация -это достойно , то это лично ваш выбор жить так достойно 🤷‍♀️В каком месте вы видите рост ? Когда у докторов зарплата 10 тысяч , пенсия у наших стариков 5 ? Вы о каком росте говорите 🤦‍♀️», – пояснила «Кристи» Коломейцева.

Ранее в Instagram Кристина Коломейцева сообщила, что «каждая женщина обязана владеть своим телом, чтобы завораживать любого».