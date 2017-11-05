Коломейцев рассказал о дружбе с Граборовым и «пухлых губках» Сухоломкина

Брянский предприниматель Александр Коломейцев прокомментировал отключение его здания от теплоснабжения, сюжет, снятый о нем «Брянской губернией», и высказывание его дочери Кристины.

Интернет-общению с «недругами» в числе которых оказались брянские чиновники и журналисты, Коломейцев посвятил более полутора часов программы «Вдребезги».

Он рассказал подписчикам о коварном предательстве своего земляка, ныне гендиректора ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александра Граборова.

«Власть столкнула меня с моим другом», – заявил предприниматель. Он рассказал, что его родители были у Граборова школьными учителями в Почепе.

«Последние 15 лет мы с ним дружили семьями, не было дня, чтобы мы с ним не созванивались», – поделился Коломейцев.

«Во времени Денина я знал Александра Николаевича как смелого, порядочного, стойкого человека, он не скрывал нашей дружбы… Но как надо было запугать человека, который, перефразируя, в интервью назвал меня жуликом и вором, с которым никто не хочет связываться. Последние 15 лет почему-то он связывался. До какого состояния надо было его довести, чтобы этот человек отказался от дружбы. Я его прощаю. И немножко обидно», – сказал Коломейцев, после чего расплакался.

Также он поведал о том, чего ждет от областных властей: «Нам попытаться найти консенсус. Вы ж понимаете, дело ж не в Богомазе. Сегодня Богомаз – пришлют типа Потомского, еще дурнее. Надо попытаться и с Богомазом по возможности наладить общий язык и прекратить бодаться, как бараны. Тем паче что он не бедный человек. Должны мы как-то консолидироваться, должны служить в помощь, если он хочет что-то сделать для области положительного, высвечивать те критические моменты, которые существуют».

Комментируя выход сюжета о нем на телеканале «Брянская губерния», Коломейцев перешел на личность журналиста Артема Сухоломкина: «Мне жалко вот этого Темочку Сухоломкина... Он меня объявил городским сумасшедшим. В суд я на него подавать, конечно, не буду. Он назвал меня Каламейцевым, от которого пахнет фекалиями. Это будут уже разбирательства мои личные. Когда я встречу лично – а рано или поздно я его встречу, Темочку, – я проверю, есть ли у этого мальчика яйца, или только пухлые губки… Я никому не желаю зла. За свои слова пухлотелый Темочка должен ответить, и он мне ответит… Тема, когда меня увидит, обо…тся… Когда я с ним постою, от него будет не просто фекалиями пахнуть».

О впечатлениях от недавней встречи с журналисткой «Брянской губернии» Марией Сергиенко он рассказал: «Посмотрите на эту Машу. Кроме чувств сожаления, к этой женщине других чувств больше нет».

Говоря о высказывании своей дочери Александры, заявившей о «диградации» в России и Брянской области, Коломейцев сообщил, что гордится «своими девочками»: «Что они даже на свой привлекательный вид, они не глупые дуры зашоренные, они говорят правду… Когда идет травля отца, любой ребенок нормальный всегда – хоть я им и запрещаю это – прорывается».