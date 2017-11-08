Дочь брянского бизнесмена сравнила себя с розой в навозе
Дочь брянского предпринимателя Александра Коломейцева Кристина ответила недоброжелателям.
Процитируем ее обращение к критикам, размещенное в Instagram (орфография и пунктуация автора. – Ред.):
– #Я никогда не была там , где толпа ... там где все .... Мне совершенно не интересно , что вы говорите обо мне и мой семье ..... Моя фамилия Коломейцева и я всю жизнь буду гордиться , что у меня такой отец , такой защитник и человек с большим сердцем ..... ведь не каждый ребёнок , может сказать именно так 👆нас четверо у него ... и у каждого из нас с ним неразделимая связь отца и ребёнка ♥️...... Когда он делает , он не кричит всем и не показывает вам .... кто вы такие , чтобы он вам что-то доказывал?Вы просто масса совершенно не знающих ничего людей , вы идёте туда где все ,выхватывая сплетни ...собирающие никчёмный ком и потом у вас получается полноценное сочинение! ( но это всего лишь ваше сочинение ни как не связанное с нашей семьёй и моим отцом) Он поднимает такие вопросы , которые касаются нас с вам , тоесть народа ! И если у него получилось лучше зарабатывать , чем у вас ...то это вовсе не значит , что он вор 🤷♀️вы ведь говорите абстрактные вещи... у кого он что лично украл ?Я напомню всем вам , что мой папа не чиновник и никогда им не был 🤦🏼♀️ мой отец грызёт землю , чтобы у его детей было все ! Что должен делать каждый отец и каждый мужчина 👉А что вы говорите совершенно меня не трогает , а только даёт стимул быть лучше !💋❤️Цветок так и будет цветком , а от навоза он ещё лучше растёт 👌.
Напомним, ранее Кристина Коломейцева рассуждала о «диградации» в Брянской области. Сам Александр Коломецев заявил, что гордится «своими девочками», и назвал тех, кто критикует его и его семью, «чертями».
Новости регионов
08 Ноября, 2017
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