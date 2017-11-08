Педиатра Климовской ЦРБ требуют проверить на алкоголь и наркотики
Жительница Климовского района пожаловалась на профнепригодность врача-педиатра Александра Гулака.
Очередная жалоба опубликована на сайте департамента здравоохранения Брянской области. По словам женщины, педиатр районной больницы «опаздывает на энное количество часов, по всей видимости, в этой больнице непунктуальность стала нормой и нет смысла бороться, так как все окажутся безнаказанными».
«Но хотелось бы, чтобы администрация ЦРБ провела проверку на алкогольное и наркотическое опьянение данного доктора и профессиональную пригодность. В его руках судьбы маленьких детей, а он так халатно относится к проблемам. Потому как должной помощи он не оказывает. После долгих сидений под дверью и просьб о помощи – только лишь пожимает плечами и, назначая лошадиную дозу препаратов для своих пациентов, отправляет домой», – рассказала автор жалобы.
Она просит разобраться в поведении врача, поскольку «уж очень много жалоб на Климовскую ЦРБ, и никто не проведет проверку всех врачей».
Пока руководство больницы ситуацию не комментирует.
Новости регионов
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