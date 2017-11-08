Для записи к врачу брянцев обяжут регистрироваться на портале госуслуг
С 1 января 2018 года в Брянской области изменится порядок интернет-записи к врачу.
Как сообщили в областном правительстве, для использования портала «Запись на прием» станет обязательной авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации.
Такой способ авторизации призван облегчить работу брянцев с личным кабинетом: не нужно будет запоминать дополнительные логины и пароли. Будет единый вход как для самого портала государственных и муниципальных услуг, так и для записи на прием к врачу.
Тем, кто уже зарегистрирован на портале госуслуг, необходимо ввести свои данные: логин и пароль, полученные ранее. В противном случае нужно пройти регистрацию.
Новости регионов
08 Ноября, 2017
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