«Справедливороссы» украсили котиками текущую канализацию у «Брянконфи»
Брянские активисты партии «Справедливая Россия» заметили протечку канализации в районе остановки «Брянконфи» в Бежице.
По данным брянских «справедливороссов», на улице Вокзальной уже неделю из переполненных люков текут канализационные воды.
«Это была очень интересная игра запахов – аромат свежего печенья и канализации», – сообщил активист проекта «Справедливый контроль» Владимир Ивин.
С другой стороны улицы канализационный колодец открыт. Брянцев призвали с осторожностью передвигаться по Вокзальной.
У текущих и открытых люков активисты воткнули таблички с изображением котов и названием партии.
«Призываем граждан присылать нам городские проблемы на электронную почту или выкладывать в «ВКонтакте» с фотографиями под хештегом #СР_Брянск… Тем самым будут оперативно решаться вопросы и спадать общественное напряжение», – обратился к горожанам лидер Брянских «справедливороссов» Сергей Курденко.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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