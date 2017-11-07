«Справедливороссы» украсили котиками текущую канализацию у «Брянконфи»

Брянские активисты партии «Справедливая Россия» заметили протечку канализации в районе остановки «Брянконфи» в Бежице.

По данным брянских «справедливороссов», на улице Вокзальной уже неделю из переполненных люков текут канализационные воды.

«Это была очень интересная игра запахов – аромат свежего печенья и канализации», – сообщил активист проекта «Справедливый контроль» Владимир Ивин.

С другой стороны улицы канализационный колодец открыт. Брянцев призвали с осторожностью передвигаться по Вокзальной.

У текущих и открытых люков активисты воткнули таблички с изображением котов и названием партии.

«Призываем граждан присылать нам городские проблемы на электронную почту или выкладывать в «ВКонтакте» с фотографиями под хештегом #СР_Брянск… Тем самым будут оперативно решаться вопросы и спадать общественное напряжение», – обратился к горожанам лидер Брянских «справедливороссов» Сергей Курденко.





