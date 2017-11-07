«Обычный, хороший парень!»: брянцы – о застреленном мужчине

Жители Брянска обсуждают гибель мужчины в результате стрельбы на улице Литейной.

Напомним, выстрелы прогремели вечером 8 ноября. В результате один человек погиб, еще одного доставили в больницу с ранениями.

На месте случившегося полицейские нашли «предмет, похожий на пистолет Макарова» (на фото). Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас правоохранители устанавливают личности участников вооруженного конфликта.

В соцсетях горожане обсуждают случившееся. «Сначала драка была вроде. А потом стрельба», «Вообще-то эти люди первые начали стрелять в человека, потом приехали друзья и начали избивать за друга», – пишут жители Бежицы.

«90-е возвращаются», – отмечают брянцы.

Кто-то винит полицейских, кто-то – городские власти: «В городе совсем нет контроля, за год не видел в городе ни одного ППС, только машиной ездят, за что им «бабки» платят, а парня жалко», «Мэр виноват в первую очередь, что развел бардак в городе, криминал возвращается. Лихие 90-е».

Также горожане сообщают, что застреленный – 35-летний Владимир, у него остались мать, жена и дочь.

«Обычный, хороший парень!!! Жаль, что так рано ушел из жизни», «Мать, потеряв единственного сына, сейчас безутешна!!! Вова, вечная память тебе!!!», «Замечательный муж, отец, друг!!! Светлая память Владимиру!!!», – выражают они свои соболезнования.