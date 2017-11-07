В Брянске салон красоты выдавал маски для лица за косметологию

Брянский салон красоты обещал посетительницам чудеса косметологии.

Вместо этого, сообщили в Брянском УФАС, работники салона-парикмахерской наносили клиентам обычные маски для лица. Обязательной лицензии на оказание косметологических услуг компания владелица компании не получала, но при этом активно рекламировала косметологические процедуры.

В УФАС рекламу салона признали ненадлежащей. Предпринимательницу привлекли к административной ответственности.