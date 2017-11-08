В Брянске сетевой магазин косметики оштрафовали на 100 тысяч за акцию «1=2»
Один из крупнейших магазинов косметики и парфюмерии в России оштрафовали в Брянске за обман покупателей.
Магазин объявил о проведении акции «1=2» и выпустил соответствующую рекламу. Жительница Брянска решила сделать выгодную покупку и приобрела два товара. Но на кассе неожиданно для покупательницы выяснилось, что товары с синими ценниками в акции не участвуют, а участвуют только с зелеными.
Девушка пожаловалась в Брянское УФАС. Во время проверки представитель магазина заявил, что всю подробную информацию об акции в рекламе указать невозможно, поскольку она займет очень много места.
В итоге рекламу признали ненадлежащей, а магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«Как практика показывает, крупные ретейлеры и гипермаркеты совсем не гнушаются обманывать и вводить в заблуждение своих покупателей», – заключили в УФАС.
Новости регионов
10 Ноября, 2017
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