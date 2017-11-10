«Кристи» Коломейцева отчитала неопрятных брянских женщин

Дочь брянского предпринимателя Александра Коломейцева Кристина дала женщинам «урок красоты».

«Быть ухоженной -это самый главный пункт для женщины, – поучает «Кристи» Коломейцева подписчиц в Instagram (орфография и пунктуация автора. – Ред.). – Если ты такая вот красотка, но ногти обгрызанные, волосы грязные, стрелки на глазах как зря, вещи не поглаженные и неопрятные наблюдаем мы такое у большинства императриц, то увы и ах».

Она также сообщила, что приводит себя в порядок в домашних условиях: «Кто сейчас заговорит о деньгах я делаю например все дома сама».

Дочь брянского предпринимателя, в настоящее время переживающего «кризис» из-за конфликта с ГУП «Брянсккоммунэнерго», убеждена, что «можно одеться сейчас и за 5000 тысяч в H&M и выглядеть на миллион».

«Опасные дамы которые хотят выглядеть сексуально-это не значит раздеться или одеть замызганное платье, которое ели прикрывает вашу 5 точку. Все можно сделать в меру, красиво, стильно и сексуально ..... Если вы раздеваетесь или оголяетесь в ресторан бар и так далее , то вы выглядите дешево… И так девочки будьте яркими, но не как попугаи, будьте красивыми , ухоженными и желанными», – заключает Кристина Коломейцева.

Напомним, ранее девушка сравнила себя с цветком в навозе и высказалась о брянской «диградации».