С 13 ноября изменят расписание брянских пригородных поездов

С 13 ноября изменится расписание нескольких пригородных поездов на участке Унеча – Новозыбков.

С 13 по 28 ноября на Унечском направлении Брянского региона МЖД железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

с 13 по 15 ноября работы пройдут на перегоне Рассуха – Унеча. Пригородные поезда № 6303 Унеча – Новозыбков и № 6306 Новозыбков – Унеча курсировать не будут.

С 13 по 16 ноября ремонт развернется на перегоне Манюки – Новозыбков, а 20 и 21 ноября железнодорожники проведут замену стрелочного перевода на станции Новозыбков. В эти дни пригородные поезда № 6905 Унеча – Новозыбков и № 6906 Новозыбков – Унеча проследуют по укороченному маршруту – начальной и конечной точками маршрута будет станция Манюки.

23, 24, 27 и 28 ноября ремонт пути пройдет на перегоне Робчик – Клинцы. Пригородные поезда № 6905 и № 6906 не будут курсировать на участке Робчик – Новозыбков. Также изменится время отправления пригородного поезда № 6904 – он отправится в путь из Новозыбкова в 9.18 (на 1 час 32 минуты раньше привычного расписания). Пригородный поезд № 6906 со станции Робчик будет отправляться в 14.00, а прибывать в Унечу в 14.27.