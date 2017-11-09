Заключенные ИК-1 в Брянске жалуются на нехватку врачей
В исправительной колонии № 1 в Брянске не хватает врачей.
Проверку в колонии 10 ноября провел прокурор Брянской области Александр Войтович, выявив множество нарушений.
Так, сообщили в прокуратуре, администрация не выполняет требования по медико-санитарному обеспечению осужденных. Укомплектованность врачебным персоналом в ИК-1 составляет 73,1%, что вызывает жалобы и нарекания со стороны заключенных.
Также недостаточно ведется надзор за «сидельцами», в колонию незаконно доставляются телефоны и другие запрещенные предметы.
Здание нуждается в ремонте крыши и косметическом ремонте жилых помещений отрядов и медицинской части.
Не все заключенные вовлечены в трудовой процесс.
В адрес начальника УФСИН России по Брянской области прокуратура внесла представление, потребовав устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.
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