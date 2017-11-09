Жена убитого брянским полицейским бизнесмена: «Мотивы – это алчность и жадность»

Жена учредителя и коммерческого директора ООО «Деснянский пищекомбинат» Геннадия Аминтазаева Елена Аминтазаева добивается ужесточения наказания для убийц мужа.

Напомним, по решению суда 25-летний майор полиции, сотрудник центра по противодействию экстремизму Виталий Шпунтов (на фото) получил 19 лет колонии строгого режима, два его подельника – 17 и 20 лет колонии строгого режима.

Как рассказал адвокат Елены Аминтазаевой Руслан Мамедов, в суде Шпунтов полностью не признал свою вину. Его подельники сознались частично, только в совершении разбойного нападения.

Елена Аминтазаева намерена обжаловать этот приговор – женщина считает его излишне мягким. В качестве обращения к жителям Брянской области она обнародовала текст ее выступления в судебных прениях, рассказав о мотивах убийц, в частности организатора тщательно спланированного убийства – майора полиции Виталия Шпунтова.

Приведем его полностью, без правок и сокращений:

«Такому поведению Шпунтова В.В., у меня весьма простое объяснение. Имея хороших покровителей в правоохранительной системе Брянской области, у Шпунтова В.В., не было никаких проблем с его трудоустройством и последующим стремительным карьерным ростом по службе.

В его анкетных данных исследованных судом, нет сведений о том, что он как другие честные сотрудники УМВД России по Брянской области, верные присяге и своему профессиональному долгу направлялся в горячие точки. Терпел лишения. Был в разлуке со своей семьей. Получал ранения и увечья.

27 января 2012 года в возрасте 25 лет Шпунтов В.В., был назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения по противодействию терроризму, национальному и религиозному экстремизму, пресечению каналов финансирования терроризма и экстремизма Центра по взаимодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области. Был уже в звании майора полиции.

Как перспективный сотрудник он состоял в кадровом резерве руководства, для выдвижения на вышестоящую должность. В декабре 2016 года должен был получить очередное звание подполковника полиции.

Из исследованных судом многотомных материалов уголовного дела, очевидно, что именно никто иной, как Шпунтов В.В., организовал, чтобы на заборе нашего и других домов были нарисованы свастики с националистической символикой.

На основании этого он получил возможность на законных основаниях прийти в наш дом, как сотрудник полиции, получить наши персональные данные, воплощать в жизнь свой план, незаконно вести наблюдение за нашим передвижением и всем домом в любое удобное ему время.

Мотив умышленного совершения преступления Шпунтовым В.В., один. Это алчность и жадность. Желание улучшить свое финансовое положение рассчитаться с непомерными для него долгами, в сумме почти около двух миллионов рублей, при получаемом им жаловании не более 50.000. тысяч рублей в месяц.

Действующий сотрудник полиции Шпунтов В.В., создал, а затем, осознанно и целенаправленно втянул в эту организованную им преступную группу соблюдавших под его руководством и при его не посредственном участии, все элементы конспирации Грипекина Р.И., и Иванеженкова А.А.

При этом Шпунтов В.В., лично для себя решил, что спланированное им, должен будет сделать именно доверенное ему лицо Грипекин Р.И., с которым его связывали не только личные и дружеские отношения.

Как пояснили суду Грипекин Р.И., и Иванеженков А.А., после того как они вышли с нашего дома, после совершенного ими разбойного нападения на мужа. Ожидавший их в стороне на этой улице Шпунтов В.В., на своей личной автомашине поехал за ними, в сторону «Рославля», где на трассе, все вместе поделили похищенные ими в доме только деньги. Из которых Шпунтов В.В., взял 2.500.000. рублей

Раздел ими ювелирных изделий между собой Шпунтовым В.В., был оставлен на потом – другое удобное для него время.

Шпунтов В.В., в суде, отрицал факт получения им денег от Грипекина Р.И., и Иванеженкова А.А. Вместе с тем, сложившиеся у него, личные отношения с Грипекиным Р.И., не позволили ему сказать, в суде, что он его оговаривает в этом или же в чем-то другом.

Никакого раскаяния у Шпунтова В.В., за свои поступки и вовлечение в это Грипекина Р.И., и Иванеженкова А.А., нет.

Все действия Грипекина Р.И., и Иванеженкова А.А., в доме были четко согласованными.

Кому из них двоих, что нужно было делать в нашем доме, решал исключительно Грипекин Р.И. Именно он после того, как они обманным путем зашли в наш дом. Убедившись в том, что кроме мужа в доме никого нет, применив к нему физическую силу, причинив ему телесные повреждения, вынудил его показать, где находится сейф, открыть его и отдать им находившиеся там все ювелирные изделия и денежные средства.

Показания Грипекина Р.И., и Иванеженкова А.А., в суде о том, кто же все - таки из них лишил жизни моего мужа, надев ему на голову, принесенный им полиэтиленовый пакет и обмотав его вокруг шеи скотчем, это инстинкт самосохранения.

Сделавший это Грипекин Р.И., без угрызения совести, вопреки оглашенному в суде экспертному заключению, сказал, что когда они уходили, то мой муж, находившийся в таком состоянии, подавал еще признаки жизни.

В их планы не входило оказаться на скамье подсудимых. Грипекин Р.И., и Иванеженков А.А., думали, что их опытный организатор и покровитель Шпунтов В.В., все предусмотрел и им нечего и некого бояться.

«09» апреля 2016 года, я и члены моей семьи, близкие нам люди, друзья, хоронили моего мужа.

А Шпунтов В.В., в этот день на наши деньги, полученные им после убийства мужа Грипекиным Р.И., и Иванеженковым А.А., организовал роскошное празднование дня рождения своей тещи, с многочисленными их друзьями и гостями.

Это мое утверждение является неголословным, а основано на исследованных судом материалах уголовного дела, из которых следует, что на этот день у семьи Шпунтова В.В., были долговые обязательства перед одним из банков на сумму 900.000. тысяч рублей и по расписке своему родственнику, почти на 1.000.000. рублей.

И ни у кого из членов семьи Шпунтовых В.В., не возник вопрос. Откуда деньги на все это роскошное торжество.

Из прослушанных судом, трех месячных результатов прослушивания телефонных переговоров Шпунтова В.В., и его окружения, следует, что он в это время, при наших деньгах занимался исключительно личными делами, пока не был задержан сотрудниками правоохранительных органов».