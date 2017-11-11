Брянцы выстроились в очередь на открытии дисконта Adidas

Жители Брянска с энтузиазмом восприняли открытие после реконструкции дисконта Adidas и ринулись за покупками.

Фото огромной очереди у магазина в районе «Кремния» один из очевидцев выложил в соцсетях. «Очередь, конечно, не маленькая», – отметил он.

Брянцы иронизируют о настойчивых и терпеливых покупателях: «Денег нет, а они держатся».

«Хрень, все г..но из Москвы привозят, которое не покупают и нам в пять раз дороже толкают. На лоха...», «Олени! Знаю точно, что в Брянск в такие отделы свозят всю московскую некондицию и брак!», «Так там хорошего ноль, все прошлогоднее и непонятно что», – в свою предупреждают горожан разочарованные покупатели.