На брянскую сироту повесили чужие долги по квартплате

Администрация Клетнянского района поселила сироту в квартиру с долгами.

Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. Как сообщили в областной прокуратуре, сироте выделили квартиру в многоквартирном доме. Управляющая компания – МУП «Клетня-сервис» – включила в счет за содержание и ремонт жилья долги прежних собственников.

В адрес директора управляющей компании прокуратура внесла представление об устранении нарушения и списании с сироты чужих долгов.