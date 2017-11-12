В Брянске сфотографировали привязанную к многоэтажке машину
В Брянске сфотографировали иномарку с необычной «противоугонной системой».
Снимки один из горожан опубликовал в соцсети. На фото видно, как от легкового автомобиля в квартиру на третьем этаже протянута веревка.
Автор снимка предположил, что таким образом автовладелец решил защитить свою машину от угона. «5-й микрорайон жжет (Советский). Противоугонная система нового поколения!» – сообщил он.
«На Севере у каждого второго такая противоугонка торчит из окна», «Что он будет делать, когда к нему маньяк-покрышкин придет?», «Ничего необычного» просто это Tesla Model 32, заряжается на удлинителе», – шутят интернет-пользователи.
Один из горожан и вовсе предположил, что веревка предназначена для сушки белья.
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