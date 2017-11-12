В Брянской области «развернули» 37 тонн норвежского лосося
В Брянской области запретили транзит двух партий замороженных хребтов лосося из Норвегии.
Груз задержали в пункте пропуска Красный Камень, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора. 37 тонн хребтов лосося везли в Казахстан.
Однако в соответствии с требованиями российской стороны ввоз товаров, следующих транзитом через белорусские пункты пропуска, запрещен.
Под контролем Брянской таможни норвежского лосося вернули отправителю.
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