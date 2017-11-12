В Брянске футбольные фанаты устроили фаер-шоу на Черном мосту
Фанаты брянского «Динамо» отметили окончание сезона-2017 фаер-шоу.
С наступлением темноты представители группировки Fokinki Lads пробрались на заброшенный Черный мост на въезде в Фокинской район, выстроились в шеренгу и зажгли фаеры. Акция получилась зрелищной, но небезопасной и потому несанкционированной.
Ранее болельщикам запретили устраивать подобные «шоу» на трибунах стадиона. У себя «на районе» они решили выразить таким образом свой протест и приверженность «традициям».
Напомним, 11 ноября «Динамо-Брянск» проиграло московскому «Строгино» со счетом 2:0. Матч завершился потасовкой фанатов в центре города.
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