Средняя дочь Коломейцева «Алекса»: «Мы плюнем и пойдем дальше!»
Средняя дочь «опального» брянского предпринимателя Александра Коломейцева выступила в его защиту.
Свое мнение об общественной деятельности Коломецева и постигшем его «теплокризисе» девушка, называющая себя «Алексой», вслед за старшей сестрой «Кристи», высказала в Instagram.
«Наш папа - наша самая большая гордость в жизни! Не зная ничего о нем и о нашей семье, вы можете дальше раскрывать свои рты, которые полны желчи. Мы плюнем и пойдем дальше! Я люблю эту пословицу «собаки лают караван идет». Мой папа старается раскрыть правду в тех людях, в которых не осталось ничего святого, и он делает это не для себя, а для того, чтобы будущее поколение жило лучше! Насколько низко пали люди, и самое обидное, что многих из них папа называл друзьями! Говоря что он ворует, вы просто пустословите, и вы являетесь бездельниками, которым от своей зависти и немощности остается только гавкать! Папочка, мы тебя любим и знаем, что ты самый честный. Ты просто Человек с большой буквы!!!» – поддержала отца «Алекса» Коломейцева (орфография и пунктуация автора. – Ред.).
Досталось от Александры и бывшим друзьям Коломейцева, включая гендиректора ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александра Граборова: «Ему обидно, люди уроды, без чести, достоинства и сознания... и многие из них были друзьями.. а под действием наших властей испугались... трусы ужас, еще и мужчинами себя называют».
«По моему мнению, эти ублюдки просто даже не стоят всех этих папиных переживаний», – заключила Александра Коломейцева.
Напомним, ранее отца защищала, заодно раздавая советы о стиле «неопрятным» брянским женщинам, старшая дочь Коломейцева Кристина.
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