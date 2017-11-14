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За взятку инспекторам спецвзвода ДПС брянец заплатит 200 тысяч рублей

Опубликовано Вчера, 16:20

Жителя Жуковского района признали виновным в даче взятки автоинспекторам.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 21 января около полуночи в селе Белоговоль водитель, желающий избежать административной ответственности, передал двум инспекторам спецвзвода ДПС 15 тысяч рублей.

Во время суда он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил не наказывать его строго.

Суд обязал автомобилиста выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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