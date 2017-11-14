В Брянске сняли на видео пешехода-карателя
Эмоциональный пешеход попал на запись камеры видеорегистратора в Брянске.
Дорожный инцидент произошел на улице Ульянова в Бежицком районе. Видео в Сети разместил владелец регистратора.
На записи видно, как молодой человек решил перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то время как большинство автомобилистов остановились, чтобы пропустить пешехода, водитель «Оки» решил проскочить.
Рассерженный молодой человек в сердцах пнул малолитражку и продолжил движение, не забыв помахать водителю машины с регистратором в знак благодарности за предоставленное преимущество.
Судя по всему, «наказанный» владелец «Оки» мести пешехода не заметил – он покинул пешеходный переход как ни в чем не бывало.
Новости регионов
16 Ноября, 2017
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