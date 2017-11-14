В Брянске сняли на видео пешехода-карателя

Эмоциональный пешеход попал на запись камеры видеорегистратора в Брянске.

Дорожный инцидент произошел на улице Ульянова в Бежицком районе. Видео в Сети разместил владелец регистратора.

На записи видно, как молодой человек решил перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то время как большинство автомобилистов остановились, чтобы пропустить пешехода, водитель «Оки» решил проскочить.

Рассерженный молодой человек в сердцах пнул малолитражку и продолжил движение, не забыв помахать водителю машины с регистратором в знак благодарности за предоставленное преимущество.

Судя по всему, «наказанный» владелец «Оки» мести пешехода не заметил – он покинул пешеходный переход как ни в чем не бывало.