Брянец рассказал, как Валуев предлагал ему работу

Брянец Стефан Попов убежден, что депутат Госдумы Николай Валуев предложил ему работу, однако сам Валуев припомнить этого не смог.

Стефан Попов обратился к Валуеву на сайте по продаже электроинструментов, которые рекламирует депутат.

«Уважаемый Николай Валуев! Я Попов Стефан Дмитриевич. Извините, пожалуйста, я свами случайно встретился в Свенском монастыре и с вашей семьей. Я растерялся, вы мне предлагали работу. Случайно еще не осталось вакансии? Очень вам буду благодарен, пожалуйста», – поинтересовался брянец.

Николая Валуева сообщение удивило.

«Стефан, извините, но я не припоминаю и несколько даже удивлен. С чего бы я вдруг в Свенском монастыре подошел к человеку и начал предлагать ему работу? Я не хожу и не предлагаю работу», – пояснил депутат.

Однако он все же дал «просителю» второй шанс.

«Давайте сделаем так, напишите, пожалуйста конкретнее, что именно и почему я вам предлагал», – предложил он вариант решения вопроса.