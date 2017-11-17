Брянец рассказал, как Валуев предлагал ему работу
Брянец Стефан Попов убежден, что депутат Госдумы Николай Валуев предложил ему работу, однако сам Валуев припомнить этого не смог.
Стефан Попов обратился к Валуеву на сайте по продаже электроинструментов, которые рекламирует депутат.
«Уважаемый Николай Валуев! Я Попов Стефан Дмитриевич. Извините, пожалуйста, я свами случайно встретился в Свенском монастыре и с вашей семьей. Я растерялся, вы мне предлагали работу. Случайно еще не осталось вакансии? Очень вам буду благодарен, пожалуйста», – поинтересовался брянец.
Николая Валуева сообщение удивило.
«Стефан, извините, но я не припоминаю и несколько даже удивлен. С чего бы я вдруг в Свенском монастыре подошел к человеку и начал предлагать ему работу? Я не хожу и не предлагаю работу», – пояснил депутат.
Однако он все же дал «просителю» второй шанс.
«Давайте сделаем так, напишите, пожалуйста конкретнее, что именно и почему я вам предлагал», – предложил он вариант решения вопроса.
Новости регионов
17 Ноября, 2017
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