Кот Леон из Брянска собрал 55 тысяч подписчиков в Instagram
Кот Леон из Брянска стал интернет-знаменитостью.
Страницу в Instagram от имени кота завела его хозяйка Юлиана. Она регулярно выкладывает фото своего питомца породы британская золотая шиншилла и сопровождает их комментариями: «Давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр», «Понедельник? Не, не слышали», «Чет барин нынче недовольны» и другими.
Подписчики наслаждаются видами Леона на холодильнике, вытяжке, лотке, в постели и раковине, оставляя сотни комментариев: «Червячок-меховичок», «Леосик-красавец», «Невероятно красивый кот».
В Instagram Леону посвящены 330 публикаций – страница брянского кота уже собрала 55,3 тысячи подписчиков.
Новости регионов
18 Ноября, 2017
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