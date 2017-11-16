Кот Леон из Брянска собрал 55 тысяч подписчиков в Instagram

Кот Леон из Брянска стал интернет-знаменитостью.

Страницу в Instagram от имени кота завела его хозяйка Юлиана. Она регулярно выкладывает фото своего питомца породы британская золотая шиншилла и сопровождает их комментариями: «Давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр», «Понедельник? Не, не слышали», «Чет барин нынче недовольны» и другими.

Подписчики наслаждаются видами Леона на холодильнике, вытяжке, лотке, в постели и раковине, оставляя сотни комментариев: «Червячок-меховичок», «Леосик-красавец», «Невероятно красивый кот».

В Instagram Леону посвящены 330 публикаций – страница брянского кота уже собрала 55,3 тысячи подписчиков.