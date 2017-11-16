В Брянске спилили полувековые ели у Винного замка

Брянск лишился голубых елей у Винного замка в Советском районе.

Полувековые деревья спилили утром в субботу, 18 ноября.

По словам журналиста и эколога Александра Чернова, «у отдельных умников из числа городских властей свое понимание и суть существования всех деревьев в принципе. Они – не неотъемлемая часть городского пейзажа и обязательное условие экологического баланса мегаполиса, а нечто чуждое, что рано или поздно начинает мешать всяким там реконструкциям и преобразованиям, подчас весьма сомнительным, и совершенно не согласуется с горожанами».

По информации Чернова, «деревья мешали обозревать... обновленный фасад Винного замка, у которого они росли! То есть деревья были абсолютно здоровые. Но предлог для властей Брянска более чем существенный: ели угрожали памятнику архитектуры».

«Впрочем, с огромной долей уверенности можно предположить, что никаких заключений на этот счет (угроза деревьев старому зданию) нет. Просто деревья у нас в Брянске не любят», – считает он.

Напомним, ранее городские власти заявляли о готовности избавиться от елей в рамках ремонта лестницы на бульваре Гагарина.