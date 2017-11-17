Канализация заливает тротуар в центре Брянска
На улице Красноармейской в Советском районе Брянска на тротуар хлынули сточные воды.
Фото и видео в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, ЧП произошло днем 19 ноября в районе Центрального рынка.
«Это ужас. Скоро поднимется люк», – сообщает горожанка Александра.
Брянцы отмечают, что «каналью и до укладки плитки никто не чистил» и «там всю жизнь так, ничего нового».
Напомним, минувшим летом на этом участке прошел масштабный ремонт.
Новости регионов
19 Ноября, 2017
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