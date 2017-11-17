Канализация заливает тротуар в центре Брянска

На улице Красноармейской в Советском районе Брянска на тротуар хлынули сточные воды.

Фото и видео в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, ЧП произошло днем 19 ноября в районе Центрального рынка.

«Это ужас. Скоро поднимется люк», – сообщает горожанка Александра.

Брянцы отмечают, что «каналью и до укладки плитки никто не чистил» и «там всю жизнь так, ничего нового».

Напомним, минувшим летом на этом участке прошел масштабный ремонт.