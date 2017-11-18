Особо опасного брянского рецидивиста посадили на три года
Особо опасного рецидивиста из Рогнедино вновь отправили в колонию.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 10 сентября около 4.00 на улице Ленина в Рогнедино 25-летний молодой человек напал на прохожего и, применив насилие, украл у него золотое кольцо стоимостью 5,6 тысячи рублей и деньги – 1,6 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления.
Ранее злоумышленник уже неоднократно был судим.
В этот раз по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для здоровья» суд приговорил его к трем годам исправительной колонии особого режима.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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