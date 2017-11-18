Жительницу Брянска лишили детский пособий на 693 тысячи рублей

Жительницу Советского района Брянска лишили незаконно полученных детских пособий.

Как сообщили в областной прокуратуре, женщина, живущая в Брянске, представила поддельные документы о проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС – в селе Салтановка Навлинского района. Таким образом она получила 693 тысячи рублей в качестве двойного пособия по уходу за ребенком.

Женщину обвинили в мошенничестве, но дело закрыли по амнистии. Поскольку ущерб так и не был возмещен, прокуратура обратилась в Советский районный суд Брянска.

Суд обязал жительницу областного центра вернуть деньги.