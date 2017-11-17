«Аве, Цезарь!»: в Брянске сфотографировали мотоколесницу

Брянцы обсуждают необычное транспортное средство, припаркованное у одного из домов в частном секторе.

Фото в соцсетях опубликовал один из очевидцев. «Пока мы живем в 2017-м, хозяин этого агрегата из Брянска живет в 3017-м!» – рассказал он.

«Гениально!», «Молодец мужик», «Лошадь в восторге. Облегченный вариант колесницы», «Аве, Цезарь!» – пишут интернет-пользователи.

«А вы знаете, сколько стоит телега?» – отмечает один из комментаторов. Еще один согласен с разумностью такого решения транспортного вопроса в условиях, «когда 92-й дороже 40 рублей за литр».