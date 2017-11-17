Житель Жирятинского района получил судимость из-за алиментов
51-летнего жителя Жирятинского района признали виновным по уголовной статье о невыплате алиментов.
Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина, уже привлеченный к административной ответственности, продолжил не исполнять решение суда. Он не выплачивал деньги на содержание своего маленького ребенка и отказывался искать работу.
Только с 17 мая по 30 августа размер задолженности превысил 31 тысячу рублей. А ее общая сумма составила более 213 тысяч рублей.
Суд приговорил жителя Жирятинского района к полугоду исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Новости регионов
21 Ноября, 2017
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