У жительницы Люберец списали 72 тысячи из-за брянской должницы
Жительница города Люберцы Московской области лишилась крупной суммы из-за брянской должницы.
Со счета женщины по ошибке списали 72 тысячи рублей. Жительница Люберец за разъяснениями обратилась в Володарский районный отдел судебных приставов Брянска.
Выяснилось, что истинная должница – однофамилица женщины – живет в Брянске. И даже даты рождения полностью совпали.
Деньги женщине вернули. В знак благодарности она обратилась в УФССП России по Брянской области.
«Приятно, что в системе исполнительного производства, где присутствуют не самые лучшие эмоции, встретился специалист, которые тактично, вежливо, грамотно и профессионально исполнил свои обязанности по возврату мне ошибочно списанных денег», – написала она в благодарственном письме.
Новости регионов
21 Ноября, 2017
|0
|$60
|€70
Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.
В ноябре 2016 года «Ростелеком» начал оказание услуг мобильной связи. Абоненты основных услуг компании смогли воспользоваться комплексным решением всех коммуникационных задач как для дома, так и за его пределами.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 30 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
В четверг, 16 ноября, железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги приняли участие в заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Брянской области, где внесли ряд предложений, направленных на предотвращение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.