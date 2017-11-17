У жительницы Люберец списали 72 тысячи из-за брянской должницы

Жительница города Люберцы Московской области лишилась крупной суммы из-за брянской должницы.

Со счета женщины по ошибке списали 72 тысячи рублей. Жительница Люберец за разъяснениями обратилась в Володарский районный отдел судебных приставов Брянска.

Выяснилось, что истинная должница – однофамилица женщины – живет в Брянске. И даже даты рождения полностью совпали.

Деньги женщине вернули. В знак благодарности она обратилась в УФССП России по Брянской области.

«Приятно, что в системе исполнительного производства, где присутствуют не самые лучшие эмоции, встретился специалист, которые тактично, вежливо, грамотно и профессионально исполнил свои обязанности по возврату мне ошибочно списанных денег», – написала она в благодарственном письме.