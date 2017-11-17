«Самая конченая поликлиника»: в Брянске детей «маринуют» в очередях
В Брянске сняли на видео огромную очередь в детской поликлинике № 2 в Советском районе.
«Очередь к неврологу во второй поликлинике, время 11.00, сидим с 8 утра, и не факт, что сегодня попадем», – рассказала в соцсетях автор видео.
Горожане сообщают, что это привычная для 2-й детской поликлиники картина.
«То же самое вчера было, просидели 2 часа, в итоге не попали», «Это еще мало, я по 5 часов сидела, потом к окулисту так же», «Ха!!! Да вы не делали манту в субботу!», «Сама сидела, и не раз, в подобной очереди, и к неврологу, тоже с ребенком, и даже в месяц... Хотя вроде как без очереди. Но даже месячных было просто столько, что очередь в 2 часа», «Самая конченая поликлиника города Брянска!» – жалуются брянцы.
При этом, отмечают пациенты, в поликлинике действует электронная очередь. «Вопрос: зачем???» – недоумевают они.
Один из комментаторов указывает на то, что «в храмах нет очередей»: «Помолитесь во здравие и спасение, этого должно быть достаточно».
Новости регионов
21 Ноября, 2017
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