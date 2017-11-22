В Брянске женщина с коляской царапает мешающие ей машины

Жительница Брянска объявила войну автомобилистам, чьи машины мешают проезду детской коляски.

«Дорогие автолюбители! Если вы оставляете свое авто, перекрывая заезд на тротуар, то потом не удивляйтесь, что на вашей машине появилась смачная царапина от коляски, которая не смогла проехать. Если вы не уважаете других, то вас тоже никто не станет уважать! Передаю привет одному такому счастливчик, которому сегодня так «повезло», – 21 ноября обратилась женщина к водителям в соцсетях.

Пост собрал множество гневных откликов.

«Так не щемись туда, куда не лезет коляска», «Ну, дамочка, по вам плачет статья «порча чужого имущества», «Смотри, чтоб потом тебе на лице смачную царапину не оставили», «Так и вы так же ходите по улице со своим колясками, по всей дороге идете, не обойдешь, нет бы сместиться, чтобы не мешать, так нет, надо идти посередине дороги. А когда во дворе мало места парковочного, так уж извините, не водители виноваты», – увещевают брянцы женщину с коляской.

Нашлись и те, кто вошел в положение матери, включая самих водителей.

«Поддерживаю полностью пост. Сам вожу авто, но есть водятлы, которые вообще не думают ни о ком, кроме себя, захотел – и поставил свой тарантас на месте, где должны пешеходы ходить, и не обойти ни с какой стороны его», «У нас так недавно дяденька вопил около садика с утра, сам красавчик, привез ребенка в сад и поставил машину так напротив входа в ворота, что еле пройти можно. И не первый раз так становится, но в этот раз вообще впритык встал. Я думаю, его там не одной коляской поцарапали. Вроде взрослый человек, а мозгов хватает, только чтобы потом орать возмущенно», – пишут они.

Напомним, ранее брянцы жаловались на неизвестного «маньяка», спускающего колеса неправильно, по его мнению, припаркованных машин.