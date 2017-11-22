Володарский район Брянска оставят без воды
В Володарском районе Брянска временно прекратят водоснабжение.
Как сообщили в мэрии, 23 ноября воды не будет по следующим адресам:
– ул. Паровозная, дома № 1 – № 7;
– ул. Володарского, дома № 1 – № 16;
– ул. Никитина, дома 2, 2а и 4;
– ул. Космонавтов, дома № 1 – № 81;
– ул. Мичурина, дома № 68 – № 83а;
– ул. Гудок, дома № 1 – № 17;
– ул. Суворова, д. 1, 2 и 3;
– ул. Димитрова, дома № 1 – № 48, 7/1, 46-б, 48/1, 48/2, 58 и 60;
– пер. Островского, дом 1;
– ул. Локомотивная, дом 5;
– Ледовый дворец и его котельная.
Ограничения связаны с плановым ремонтом на водоводе от Деповского водозабора на пересечении улиц Локомотивной и Космонавтов.
Новости регионов
22 Ноября, 2017
|-2
|$60
|€70
Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.
На заседании Бюро Правления президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой создания комитета РСПП по Цифровой экономике и выдвинул на должность председателя комитета президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
В четверг, 16 ноября, железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги приняли участие в заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Брянской области, где внесли ряд предложений, направленных на предотвращение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.