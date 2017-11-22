Брянских третьеклассников приобщили к церкви

После экскурсии по храму брянские школьники решили регулярно бывать в церкви.

21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, третьеклассники школы №2 Сельцо побывали в храме во имя Святителя Николая.

Как рассказали в Брянской епархии, родители попросили настоятеля храма иерея Константина Серенкова познакомить детей с православным храмом и рассказать об одном из христианских праздников.

«Школьники с огромным интересом слушали рассказ священника о Небесных Силах бесплотных и об Архистратиге Михаиле. Для многих из детей были открыты впервые правила поведения в Доме Божием, его устройство, таинства и богослужения. Дети познакомились с библиотекой и Воскресной школой прихода, после чего многие выразили желание посещать их», – также сообщили в епархии.

В завершение экскурсии школьников накормили сладостями.







