В Брянске девушка-водитель вела прямую трансляцию, сидя за рулем
В Брянске автомобилистка решила пообщаться через смартфон с друзьями во время движения.
Дорожный инцидент произошел у драмтеатра на проспекте Ленина в Советском районе.
Видео в Сети опубликовала одна из очевидцев Анастасия Фидиева.
«Вот круто. Центр города – деваха ездит в прямом эфире. Брянск», – комментирует Анастасия, завидев в соседнем ряду «экстремальную» автомобилистку. По ее словам, «сидеть в телефоне и за рулем – это недопустимо!».
«Дайте ей селфи-палку!» – отмечают интернет-пользователи.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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