В Брянске девушка-водитель вела прямую трансляцию, сидя за рулем

В Брянске автомобилистка решила пообщаться через смартфон с друзьями во время движения.

Дорожный инцидент произошел у драмтеатра на проспекте Ленина в Советском районе.

Видео в Сети опубликовала одна из очевидцев Анастасия Фидиева.

«Вот круто. Центр города – деваха ездит в прямом эфире. Брянск», – комментирует Анастасия, завидев в соседнем ряду «экстремальную» автомобилистку. По ее словам, «сидеть в телефоне и за рулем – это недопустимо!».

«Дайте ей селфи-палку!» – отмечают интернет-пользователи.