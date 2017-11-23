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В Брянске девушка-водитель вела прямую трансляцию, сидя за рулем

Опубликовано Сегодня, 10:00

В Брянске автомобилистка решила пообщаться через смартфон с друзьями во время движения.

Дорожный инцидент произошел у драмтеатра на проспекте Ленина в Советском районе.

Видео в Сети опубликовала одна из очевидцев Анастасия Фидиева.

«Вот круто. Центр города – деваха ездит в прямом эфире. Брянск», – комментирует Анастасия, завидев в соседнем ряду «экстремальную» автомобилистку. По ее словам, «сидеть в телефоне и за рулем – это недопустимо!».

«Дайте ей селфи-палку!» – отмечают интернет-пользователи.

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