Директора МУПа в Сельцо оштрафовали за продажу места на кладбище

В Сельцо руководителя муниципального предприятия признали виновным в получении взятки.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 10 апреля директор МУПа, отвечающего за вопросы похоронного дела, получил 22 тысяч рублей под предлогом выделения места захоронения. Преступление выявили полицейские.

Суд обязал руководителя предприятия выплатить штраф в размере 15-кратной суммы взятки – 330 тысяч рублей. В течение двух лет ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.