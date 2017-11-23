Остановку «По требованию» на Станке Димитрова в Брянске переименуют в «Океан»
Депутаты Брянского горсовета решили переименовать остановку на проспекте Станке Димитрова в Советском районе.
Вопрос обсуждали на заседании территориальной депутатской группы Советского района, сообщили в Брянском горсовете.
Так, остановочный комплекс «По требованию» на Станке Димитрова предложено назвать «ТЦ «Океан».
Депутаты Советского района высказались за. Предложение для дальнейшего согласования направлено в мэрию.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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