В Брянской области установилась минусовая температура
В Брянскую область пришли морозы.
Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшие дни в Центральном федеральном округе будет преобладать повышенное атмосферное давление.
По данным регионального ГУ МЧС, 24 ноября в области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4…-9 ºC, днем 0…-5 ºC.
По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится в Брянской области примерно неделю, затем ожидается небольшое потепление – до +1 ºC днем.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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