В Брянской области установилась минусовая температура

В Брянскую область пришли морозы.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшие дни в Центральном федеральном округе будет преобладать повышенное атмосферное давление.

По данным регионального ГУ МЧС, 24 ноября в области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4…-9 ºC, днем 0…-5 ºC.

По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится в Брянской области примерно неделю, затем ожидается небольшое потепление – до +1 ºC днем.