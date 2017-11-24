«У вас нет оперативного дежурного»: экс-сотрудник Брянского МЧС высмеял коллег

Бывший начальник центра мониторинга и прогнозирования ЧС регионального ГУ МЧС Александр Лебедев с критикой обрушился на бывших коллег.

Негодование экс-спасателя (на фото) вызвала подача ведомством информации о вчерашнем пожаре. Напомним, днем 23 ноября сгорела трехкомнатная квартира на улице Воровского в Володарском районе Брянска. Жившую в ней пенсионерку удалось спасти, еще пятеро человек были эвакуированы.

Сводка Брянского МЧС выглядела «традиционно»: «В 15.23 на пульт оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о загорании квартиры в многоэтажном жилом доме по адресу: Володарский район, ул. Воровского. К месту вызова выехали пожарные расчеты ПСЧ-4, в составе 2 автоцистерн и 1 автолестницы, а так же служба пожаротушения. По прибытию к месту вызова в 15.27 пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение одной из комнат внутри квартиры. На тушение работал один ручной пожарный ствол. В 15.36 загорание локализовано, в 15.40 ликвидировано. Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек и эвакуировано 5 человек. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается» (Орфография и пунктуация ГУ МЧС по Брянской области. – Ред.).

«Тов. ЦУКСовики, у вас нет оперативного дежурного, у которого нет пульта. Населению абсолютно безразлично, какая ПСЧ (пожарно-спасательная часть. – Ред.), с каким номером выехала к месту пожара, никого не интересует и никто не понимает, сколько цистерн, бочек, канистр и лестниц используют пожарные, сколько стволов и шлангов было развернуто, а тем более население не представляет, что значит «ликвидировали», затушили а что – «локализовали» или «секвестровали», – возмутился Александр Лебедев в соцсетях, комментируя новость.

По его словам, «самое главное – пожар тушат пожарные, а не спасатели».

«Такую информацию вы можете и должны представлять заместителю НГУ (начальника главного управления. – Ред.) по ГПС (государственной противопожарной службе. – Ред.). Пишите в СМИ то, что интересно и понятно жителям, далеким от пожарных сленгов. Не подставляйте ЗНГУ по ГПС», –посоветовал бывшим коллегам Лебедев.