«У вас нет оперативного дежурного»: экс-сотрудник Брянского МЧС высмеял коллег
Бывший начальник центра мониторинга и прогнозирования ЧС регионального ГУ МЧС Александр Лебедев с критикой обрушился на бывших коллег.
Негодование экс-спасателя (на фото) вызвала подача ведомством информации о вчерашнем пожаре. Напомним, днем 23 ноября сгорела трехкомнатная квартира на улице Воровского в Володарском районе Брянска. Жившую в ней пенсионерку удалось спасти, еще пятеро человек были эвакуированы.
Сводка Брянского МЧС выглядела «традиционно»: «В 15.23 на пульт оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о загорании квартиры в многоэтажном жилом доме по адресу: Володарский район, ул. Воровского. К месту вызова выехали пожарные расчеты ПСЧ-4, в составе 2 автоцистерн и 1 автолестницы, а так же служба пожаротушения. По прибытию к месту вызова в 15.27 пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение одной из комнат внутри квартиры. На тушение работал один ручной пожарный ствол. В 15.36 загорание локализовано, в 15.40 ликвидировано. Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек и эвакуировано 5 человек. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается» (Орфография и пунктуация ГУ МЧС по Брянской области. – Ред.).
«Тов. ЦУКСовики, у вас нет оперативного дежурного, у которого нет пульта. Населению абсолютно безразлично, какая ПСЧ (пожарно-спасательная часть. – Ред.), с каким номером выехала к месту пожара, никого не интересует и никто не понимает, сколько цистерн, бочек, канистр и лестниц используют пожарные, сколько стволов и шлангов было развернуто, а тем более население не представляет, что значит «ликвидировали», затушили а что – «локализовали» или «секвестровали», – возмутился Александр Лебедев в соцсетях, комментируя новость.
По его словам, «самое главное – пожар тушат пожарные, а не спасатели».
«Такую информацию вы можете и должны представлять заместителю НГУ (начальника главного управления. – Ред.) по ГПС (государственной противопожарной службе. – Ред.). Пишите в СМИ то, что интересно и понятно жителям, далеким от пожарных сленгов. Не подставляйте ЗНГУ по ГПС», –посоветовал бывшим коллегам Лебедев.
Новости регионов
24 Ноября, 2017
|-4
|$59
|€70
В рамках выполнения мероприятий паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России», а также реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 15 ноября 2017 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Брянской области.
«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
Переезд на станции Орджоникидзеград будет закрыт для движения автотранспорта на время установки дополнительной системы безопасности с 27 ноября по 5 декабря
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.