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Мэрия Брянска приглашает на плетение кос

Опубликовано Вчера, 17:00

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации предлагает брянцам научиться плести косы.

28 ноября в 16.00 в Городском выставочном зале пройдет мастер-класс по основам плетения кос, который организует молодежный комитет.

«Разные виды плетения – замечательный способ для девушек всегда выглядеть модно на любом мероприятии, как деловом, так и праздничном. Мастер-класс покажет, что сделать косу совсем нетрудно, если знать основы и секреты», – сообщает мэрия Брянска.

Гостям обещают раскрыть все тонкости плетения и научить их создавать красивые прически, подчеркивающие индивидуальность.

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