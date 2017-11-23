Мэрия Брянска приглашает на плетение кос
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации предлагает брянцам научиться плести косы.
28 ноября в 16.00 в Городском выставочном зале пройдет мастер-класс по основам плетения кос, который организует молодежный комитет.
«Разные виды плетения – замечательный способ для девушек всегда выглядеть модно на любом мероприятии, как деловом, так и праздничном. Мастер-класс покажет, что сделать косу совсем нетрудно, если знать основы и секреты», – сообщает мэрия Брянска.
Гостям обещают раскрыть все тонкости плетения и научить их создавать красивые прически, подчеркивающие индивидуальность.
Новости регионов
25 Ноября, 2017
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