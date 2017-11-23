Мэрия Брянска приглашает на плетение кос

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации предлагает брянцам научиться плести косы.

28 ноября в 16.00 в Городском выставочном зале пройдет мастер-класс по основам плетения кос, который организует молодежный комитет.

«Разные виды плетения – замечательный способ для девушек всегда выглядеть модно на любом мероприятии, как деловом, так и праздничном. Мастер-класс покажет, что сделать косу совсем нетрудно, если знать основы и секреты», – сообщает мэрия Брянска.

Гостям обещают раскрыть все тонкости плетения и научить их создавать красивые прически, подчеркивающие индивидуальность.