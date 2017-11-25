Во всех районах Брянска откроют культурные казачьи центры

В Брянске появится казачий культурный центр.

Центр планируют открыть на базе дома народного творчества при Дворце культуры БМЗ, сообщила на шестом заседании отчетного круга Брянского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска помощник областного атамана по культуре Екатерина Качура. А его филиалы создадут во всех районах Брянска.

По словам Качуры, «за этот год была проделана серьезная работа по продвижению этого вопроса».

Руководитель 1-й рабочей группы от постоянной профильной комиссии по содействию и развитию казачьей культуры Совета при Президенте РФ Дмитрий Иванов отметил, что создание центров является поручением президента Владимира Путина. На брянский центр возложат методическую работу. Он станет «постоянно действующей площадкой, точкой роста казаков, объединяющей весь потенциал казачества».