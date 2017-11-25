Виткевич назвал Сухоломкина «бюджетной содержанкой»

Брянский блогер Николай Виткевич раскритиковал выступления исполняющего обязанности директора телеканала «Брянская губерния» Артема Сухоломкина и главного редактора журнала «Брянские миряне» Ирины Ивановой на заседании секции «Нравственные ценности в современном информационном пространстве».

Напомним, 24 ноября Сухоломкин и Иванова в рамках Х Брянских рождественских образовательных чтений выступили перед первокурсниками факультета журналистики БГУ.

Артем Сухоломкин (на фото) сообщил студентам, что СМИ в погоне за рейтингами способны дестабилизировать ситуацию в обществе, забывая о главном принципе «не навреди», смешивая понятия свободы слова и вседозволенности.

Ирина Иванова и вовсе заявила о том, что заголовки наиболее читаемых СМИ имеют «скандальный и похабный характер», и поставила в пример «безнравственным» коллегам собственное издание. По ее убеждению, журнал «Брянские миряне» является альтернативой большинству современных СМИ.

Николай Виткевич не обошел вниманием выступления журналистов. «Брянская епархия и «бюджетная содержанка» Сухоломкин учили журналистов нравственности», – возмутился он.

Он рассказал, что не раз предлагал представителям церкви «встретиться и в прямом эфире ответить на наиболее острые вопросы», но те всячески уклонялись от встреч.

«В связи с этим хочется напомнить, что большинство брянских журналистов не собирается быть церковными специалистами и не должно разделять церковных представлений о нравственности, поскольку мы все живем в светском государстве, где церковь (любая) должна быть отделена, – считает блогер. – Другой вопрос, почему главным докладчиком стал самый «придворный» из брянских журналистов, который при финансировании «Брянской губернии» в 35 миллионов бюджетных рублей в год и коллективе со штатом в 44 человека умудряется иметь, по данным непредвзятых интернет-счетчиков просмотров и посещаемости, аудиторию не больше, а во многих сегментах интернета и меньше, чем независимые СМИ, где работают от одного до трех-пяти человек и которые существуют за счет собственных заработков?».

«Досталось» от Виткевича и Ивановой и возглавляемому ей журналу.

«Лично я, как, думаю, и большинство жителей Брянской области, никогда даже не слышал про такой журнал, и о числе его читателей можно только догадываться. Поэтому оцениваю данную попытку этих, с позволения сказать, «журналистов» списать собственные неудачи и отсутствие интереса читателей и зрителей, своей неизмеримо высокой нравственностью… Так что, видимо, независимые журналисты продолжат писать то, что считают нужным», – заключил блогер.