Поиск по сайту

Виткевич назвал Сухоломкина «бюджетной содержанкой»

Опубликовано Сегодня, 16:20

Брянский блогер Николай Виткевич раскритиковал выступления исполняющего обязанности директора телеканала «Брянская губерния» Артема Сухоломкина и главного редактора журнала «Брянские миряне» Ирины Ивановой на заседании секции «Нравственные ценности в современном информационном пространстве».

Напомним, 24 ноября Сухоломкин и Иванова в рамках Х Брянских рождественских образовательных чтений выступили перед первокурсниками факультета журналистики БГУ.

Артем Сухоломкин (на фото) сообщил студентам, что СМИ в погоне за рейтингами способны дестабилизировать ситуацию в обществе, забывая о главном принципе «не навреди», смешивая понятия свободы слова и вседозволенности.

Ирина Иванова и вовсе заявила о том, что заголовки наиболее читаемых СМИ имеют «скандальный и похабный характер», и поставила в пример «безнравственным» коллегам собственное издание. По ее убеждению, журнал «Брянские миряне» является альтернативой большинству современных СМИ.

Николай Виткевич не обошел вниманием выступления журналистов. «Брянская епархия и «бюджетная содержанка» Сухоломкин учили журналистов нравственности», – возмутился он.

Он рассказал, что не раз предлагал представителям церкви «встретиться и в прямом эфире ответить на наиболее острые вопросы», но те всячески уклонялись от встреч.

«В связи с этим хочется напомнить, что большинство брянских журналистов не собирается быть церковными специалистами и не должно разделять церковных представлений о нравственности, поскольку мы все живем в светском государстве, где церковь (любая) должна быть отделена, – считает блогер. – Другой вопрос, почему главным докладчиком стал самый «придворный» из брянских журналистов, который при финансировании «Брянской губернии» в 35 миллионов бюджетных рублей в год и коллективе со штатом в 44 человека умудряется иметь, по данным непредвзятых интернет-счетчиков просмотров и посещаемости, аудиторию не больше, а во многих сегментах интернета и меньше, чем независимые СМИ, где работают от одного до трех-пяти человек и которые существуют за счет собственных заработков?».

«Досталось» от Виткевича и Ивановой и возглавляемому ей журналу.

«Лично я, как, думаю, и большинство жителей Брянской области, никогда даже не слышал про такой журнал, и о числе его читателей можно только догадываться. Поэтому оцениваю данную попытку этих, с позволения сказать, «журналистов» списать собственные неудачи и отсутствие интереса читателей и зрителей, своей неизмеримо высокой нравственностью… Так что, видимо, независимые журналисты продолжат писать то, что считают нужным», – заключил блогер.

 440
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Сухоломкин и Иванова раскритиковали «похабные» брянские СМИ
  • Сухоломкин и Коломейцев обменялись оскорблениями из-за гибели детей в Брянске
  • Виткевич обвинил администрацию Богомаза в уничтожении брянского спорта
  • 34-летний Артем Сухоломкин возглавил телеканал «Брянская губерния»
  • Артем Сухоломкин стал новым пресс-секретарем брянского губернатора
    •
    Новости регионов
    Смоленский фирменный поезд до столицы отменили
    16:01:38 27-11-2017
    Поезда №33 «Москва-Смоленск» и №34 «Смоленск-Москва» не будут ходить в столицу, такое решение приняли в «РЖД», об этом стало известно во время совещания рабочей группы, которая разработала новый график движения поездов.
    Смоленские ливневые канализации приводят в порядок
    15:27:09 27-11-2017
    Ремонт ливневок в Смоленске продолжается, об этом стало известно 27 ноября во время оперативного совещания в администрации города.
    Инцидент на Юрьева в Смоленске: неизвестные перевернули мусорные контейнеры
    14:31:07 27-11-2017
    Хулиганы перевернули контейнеры для мусора на улице Юрьева в областном центре ночью 26 ноября, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    Проезжую часть на Желябова в Смоленске приведут в порядок
    13:33:12 27-11-2017
    Улицу Желябова в областном центре отремонтируют, об этом стало известно 27 ноября во время оперативного совещания в администрации Смоленска.
    В смоленском трамвайном парке появится 20 московских вагонов
    12:43:00 27-11-2017
    Два десятка вагонов из столицы привезут в ближайшее время в трамвайный парк Смоленска, об этом стало известно 27 ноября во время оперативного совещания в администрации города.
    Двоим смолянкам за сбыт «молодежного» наркотика грозит до 20 лет заключения
    12:15:28 27-11-2017
    Две жительницы Смоленска 1994 и 1997 годов рождения решили заработать денег нечестным путем, распространяя синтетические наркотики, сейчас они задержаны, и им грозит срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    27 Ноября, 2017
    		 -2 $59€70
    Лента новостей
    Сегодня, 17:00
    Во всех районах Брянска откроют культурные казачьи центры
    Сегодня, 16:20
    Виткевич назвал Сухоломкина «бюджетной содержанкой»
    Сегодня, 15:40
    Рецидивист устроил резню в Комаричском районе
    Сегодня, 15:01
    Сельхозник Роман Грибачев возглавил Рогнединский район
    Сегодня, 14:20
    Пожарные 15 минут ехали в брянское село: 92-летняя женщина погибла
    Сегодня, 13:40
    Тело брянского контрактника нашли в водоеме в Ленинградской области
    Сегодня, 13:00
    Замгубернатора Коробко: казаки дают брянцам ощущение спокойствия
    Сегодня, 12:30
    Таксисты перекрыли проезд автобусам у вокзала Брянск I (ФОТО)
    Сегодня, 12:00
    Прокуратура избавила брянских студентов-аграриев от разливного пива
    Сегодня, 11:30
    Под Брянском Renault вылетел с дороги, врезался в гараж и загорелся
    Сегодня, 11:00
    В Брянском филиале РАНХиГС будут учить языку жестов
    Сегодня, 10:30
    Ночью под Брянском сгорела легковая машина
    Сегодня, 10:00
    В Дубровке Ford Focus врезался в столб: 38-летняя женщина погибла
    Сегодня, 09:30
    «Тварь» исцарапала иномарку на улице Романа Брянского (ФОТО)
    Сегодня, 09:00
    На новозыбковской трассе неуправляемый BMW протаранил Renault
    Сегодня, 08:30
    «Дым и бились стекла»: в Брянске горел торговый центр
    Сегодня, 08:00
    В Рогнедино пьяный подросток искусал полицейского
    Вчера, 23:02
    Юный брянский справедливоросс «наехал» на ГИБДД
    Вчера, 12:00
    Трое взрослых и ребенок ранены в «пьяном» ДТП под Злынкой
    Вчера, 11:53
    На Ульянова в Брянске почти час тушили ковры в подвале
    25-11-2017, 14:54
    В Брянске пешеходов учили переходить дорогу по «зебрам» (ФОТО)
    25-11-2017, 11:32
    Сухоломкин и Иванова раскритиковали «похабные» брянские СМИ
    25-11-2017, 11:18
    На Ульянова в Брянске водитель 110-й маршрутки сбил пенсионерку
    24-11-2017, 19:00
    УК отомстила брянцу разглашением персональных данных
    24-11-2017, 18:20
    Перинатальный центр в Брянске снова закрыли из-за гибели детей (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:56
    Губернатор Александр Богомаз встретился с Василием Лановым
    Сегодня, 11:48
    Губернатор Александр Богомаз в Трубчевске дал старт играм «Ночной хоккейной лиги»
    Вчера, 22:22
    В Брянской области поздравили матерей и жен погибших воинов
    25-11-2017, 10:30
    Александр Богомаз вручил труженикам сельского хозяйства Приз Губернатора области «Золотой колос»
    25-11-2017, 08:00
    Александр Богомаз: «Результат вашего труда войдет в историю рекордов сельского хозяйства Брянской области»
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    Житель Клинцов нес любимую на руках и уронил ее – девушка погибла
    Новости На дорогах
    С помощью «Визира» в Брянской области за день оштрафовали 32 водителя
    Общество О главном
    Перинатальный центр в Брянске снова закрыли из-за гибели детей
    Общество О главном
    Скандал при ремонте лестницы в Брянске переходит в судебную плоскость
    Новости Политика
    Юный брянский справедливоросс «наехал» на ГИБДД
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Брянской области

    Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Брянской области

    В рамках выполнения мероприятий паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России», а также реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 15 ноября 2017 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Брянской области.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» и Nokia объявили о начале VII конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»

    Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 гг. конкурспройдет в партнерстве с компанией Nokia.

    МРСК новости
    Специалисты Брянскэнерго за девять месяцев приняли порядка семи тысяч заявок потребителей на оказание дополнительных услуг

    Специалисты Брянскэнерго за девять месяцев приняли порядка семи тысяч заявок потребителей на оказание дополнительных услуг

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.

    РЖД новости
    На вокзалах Брянского региона МЖД пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

    На вокзалах Брянского региона МЖД пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»29 ноября и 1 декабря на вокзалах Брянск-Орловский, Унеча и Сухиничи-Главные, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которую поддержала компания «РЖД», брянские железнодорожники проведут промо-акции. Пассажирам раздадут специальные листовки, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.